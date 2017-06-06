Минюст РФ разъяснил решение ЕСПЧ по делу Пичугина

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Москва, 6 июня. Решение Страсбургского суда, который признал нарушение прав бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, не означает автоматической отмены приговора. Об этом во вторник сообщило министерство юстиции России.

В ведомстве отметили, что решение суда лишь дает подсудимому право на пересмотр его дела. При этом представители Минюста обратили внимание на то, что ЕСПЧ не нашел связи между установленными нарушениями в деле Пичугина и его требованием выплатить компенсацию материального ущерба в размере 350 тыс. евро.

В качестве компенсации морального вреда Европейский суд постановил выплатить подсудимому 7,8 тыс. евро (а не 13 тыс. евро, как просили адвокаты) и еще 7,5 тыс. евро в качестве возмещения судебных расходов вместо запрашиваемых 1,4 млн рублей.

Напомним, что Пичугин приговорен к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство. В частности, он был признан виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.