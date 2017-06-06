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Россия
Госдума по поручению Путина создаст рабочую группу для подготовки клятвы гражданина РФ

Госдума по поручению Путина создаст рабочую группу для подготовки клятвы гражданина РФ

20:00  6 Июня 2017
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Госдума по поручению Путина создаст рабочую группу для подготовки клятвы гражданина РФ

Москва, 6 июня. Госдума занялась созданием рабочей группы по подготовке текста клятвы для приема в гражданство РФ. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Создается рабочая группа, в которую будут входить представители разных фракций. Возглавит ее (лидер фракции «Единой России») Владимир Васильев, туда войдет также ваш покорный слуга. Мы будем готовить клятву или присягу (для приема в гражданство РФ) лаконичную, но понятную и четкую», — сообщил Крашенинников ТАСС.

Он добавил, что из текста клятвы должно быть ясно, что вступающий в гражданство РФ будет соблюдать Конституцию России, а также права и обязанности гражданина страны.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным поручил ему подготовить текст клятвы или присяги на вступление в российское гражданство, сообщает Ura.ru.

#путин #госдума #володин #клятва #крашенинников
Катерина Михайлиди
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