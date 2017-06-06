ЛНР: обстрелами ВСУ повреждены 12 жилых домов в поселке Донецкий

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Луганск, 6 июня. Генеральная прокуратура ЛНР зафиксировала повреждения 12 жилых домов, которые пострадали в результате артиллерийских ударов ВСУ по населенному пункту Донецкий. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального прокурора ЛНР Давид Кац.

«С 5 на 6 июня интенсивному обстрелу подвергся населенный пункт Донецкий. В результате обстрела пострадали 12 домостроений, на территории одного из которых полностью сгорела хозяйственная постройка», — отметил Кац.

Он также добавил, что в настоящее время украинские силовики продолжают вести огонь по населенному пункту.