Комитет Госдумы РФ одобрил поправки в бюджет на 2017 год
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Москва, 6 июня. Профильный комитет Государственной думы Российской Федерации одобрил законопроект, посвященный внесению поправок в федеральный бюджет 2017 года.
Депутатам было рекомендовано одобрить в первом чтении документ, согласно которому дефицит бюджета составит 1,923 триллиона рублей (2,1% ВВП). Доходы возрастут до 14,679 триллиона рублей. Непосредственно расходы составят 16,602 триллиона рублей.
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