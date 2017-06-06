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Экономика
Комитет Госдумы РФ одобрил поправки в бюджет на 2017 год

Комитет Госдумы РФ одобрил поправки в бюджет на 2017 год

19:13  6 Июня 2017
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Комитет Госдумы РФ одобрил поправки в бюджет на 2017 год

Москва, 6 июня. Профильный комитет Государственной думы Российской Федерации одобрил законопроект, посвященный внесению поправок в федеральный бюджет 2017 года.

Депутатам было рекомендовано одобрить в первом чтении документ, согласно которому дефицит бюджета составит 1,923 триллиона рублей (2,1% ВВП). Доходы возрастут до 14,679 триллиона рублей. Непосредственно расходы составят 16,602 триллиона рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о положительных темпах роста российской экономики.

#госдума #бюджет
Алексей Громов
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