Сирия: Центр Русского мира откроется в Дамаске

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Ялта, 6 июня. Центр Русского мира будет открыт в Дамаске в ближайшие несколько месяцев. Об этом во вторник заявил посол Сирии в России Риад Хаддад, выступая на Ливадийском форуме в Ялте.

«Через несколько месяцев будет открыт Центр Русского мира в Дамаске, который станет кульминацией государственной политики», — отметил он.

По словам дипломата, особое внимание сирийские власти уделят популяризации русского языка и русской культуры. В частности, русский планируется сделать вторым языком для изучения после арабского.