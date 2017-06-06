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Политика
Сирия: Центр Русского мира откроется в Дамаске

Сирия: Центр Русского мира откроется в Дамаске

18:51  6 Июня 2017
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Сирия: Центр Русского мира откроется в Дамаске

Ялта, 6 июня. Центр Русского мира будет открыт в Дамаске в ближайшие несколько месяцев. Об этом во вторник заявил посол Сирии в России Риад Хаддад, выступая на Ливадийском форуме в Ялте.

«Через несколько месяцев будет открыт Центр Русского мира в Дамаске, который станет кульминацией государственной политики», — отметил он.

По словам дипломата, особое внимание сирийские власти уделят популяризации русского языка и русской культуры. В частности, русский планируется сделать вторым языком для изучения после арабского.

Геннадий Плющев
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