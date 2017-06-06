Секретные данные ВСУ в Донбассе: дивизия дезертиров и «Аквариум» для Светлодарска

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В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказались секретные сведения, полученные от источника в штабе оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» в городе Краматорск.

На настоящий момент в ВСУ числятся более восьми с половиной тысяч дезертиров. Переводя на язык армейской иерархии — это полноценная дивизия или десять батальонов. По нашим данным, численность группировки войск ВСУ в так называемой зоне АТО составляет до девяноста тысяч человек, то есть фактически дезертировала десятая часть.

Согласно полученным сведениям, в результате мероприятий, проведенных Национальной полицией Украины и военкоматами, 2500 военнослужащих удалось найти, 900 из них возвращены в свои подразделения, а на остальных возбуждены уголовные дела военной прокуратурой.

Интересный факт заключается в том, что наибольшее количество уголовных дел по дезертирству возбуждено именно в отношении уроженцев русскоговорящих регионов Украины. На выходцев из Донецкого региона заведено 600 дел, из Луганской области — 300, из Николаевской — 300, из Днепропетровской — 200, из Одесской — 200. По словам источника, данный подход носит избирательный характер и свидетельствует о предвзятом отношении украинского командования к выходцам с юго-восточной Украины.

Как правило, дезертиры бегут, прихватив с собой оружие и боеприпасы. Счет недостачи по одним только автоматам Калашникова идет на десятки тысяч. Особо умелые бойцы берут с собой противопехотные мины. К этому добавляются и боевые гранаты. Все это «добро» впоследствии оказывается на территории мирных городов Украины. Сейчас в любом крупном украинском городе можно практически свободно приобрести оружие из так называемой зоны АТО.

Беспокойные соседи светлодарцев

Источник в Артемовской райгосадминистрации Донецкой области сообщает, что в районе оккупированного украинскими силовиками Светлодарска в 18 километрах от Дебальцево военнослужащие 43-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ развернули наблюдательный пост, который получил условное название «Аквариум».

Как говорят местные жители, с этого момента жизнь в прифронтовом поселке стала просто невыносима. «Освободители» унижают жителей, некоторых непонравившихся избивают. Люди боятся обращаться к правоохранителям. Кроме того, в населенном пункте участились случаи воровства личного имущества и домашнего скота.