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Новороссия
ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе ускорить процесс разминирования

ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе ускорить процесс разминирования

18:38  6 Июня 2017
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ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе ускорить процесс разминирования

Москва, 6 июня. Стороны конфликта в Донбассе должны выполнить свои обязательства по разминированию, поскольку от этого зависит безопасность мирных жителей и международных наблюдателей. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Я могу лишь констатировать факты, которые мы наблюдаем. Мы до сих пор видим мины и неразорвавшиеся снаряды «в поле». Но также мы наблюдаем и новые мины. Поэтому, сторонам нужно делать больше для того, чтобы завершить процесс разминирования в Донбассе», — сказал Хуг.

Он также отметил, что речь идет об оружии неизбирательного действия, так как от разрыва мины могут пострадать не только военные или наблюдатели, но и мирные жители.

#донбасс #обсе #разминирование
Алексей Громов
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