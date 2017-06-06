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Политика
Собянин рассказал, как политиканы раскачивают ситуацию вокруг реновации

Собянин рассказал, как политиканы раскачивают ситуацию вокруг реновации

18:52  6 Июня 2017
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Собянин рассказал, как политиканы раскачивают ситуацию вокруг реновации

Москва, 6 июня. Ситуацию вокруг программы реновации в российской столице раскачивают «недобросовестные политиканы». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не обращайте внимания на ту дурь, которая изложена в листовочках. Совершенно очевидно, что это провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть», — отметил глава города в своем выступлении в Госдуме РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители 100 домов проголосовали против включения зданий в программу реновации.

#собянин #реновация
Алексей Громов
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