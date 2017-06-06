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Общество
Станцию метро «Площадь Восстания» и выход на Московский вокзал закрыли в Петербурге

Станцию метро «Площадь Восстания» и выход на Московский вокзал закрыли в Петербурге

20:29  6 Июня 2017
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Станцию метро «Площадь Восстания» и выход на Московский вокзал закрыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня. Станция «Площадь Восстания» петербургского метрополитена закрыта на вход и выход к Московскому вокзалу. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

При этом второй вестибюль станции работает в обычном режиме. Пересадка на станцию «Маяковская» происходит через малые эскалаторы в центре зала, поезда следуют с остановками.

«20.20 закрыты вход и выход в вестибюль ст. Пл.Восстания (вокзал), а также переход на ст. Маяковская», — говорится в сообщении.

Причина закрытия не сообщается.

#петербург #метро #площадь восстания
Алексей Громов
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