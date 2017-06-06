Франция назвала терактом нападение на полицейского возле собора Нотр-Дам

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Париж, 6 июня. Французские власти квалифицировали как теракт нападение на полицейского возле собора Парижской Богоматери. Специальный отдел прокуратуры Парижа по делам, связанным с террористической деятельностью, уже начал расследование по данному факту, сообщает France Presse.

Ранее сообщалось о неизвестном, который напал на сотрудника полиции с молотком в руке возле собора Парижской Богоматери. Полицейский открыл огонь и ранил нападавшего. О состоянии раненого сведений нет. Стрельба в центре Парижа спровоцировала панику на улицах. В настоящее время площадь вокруг собора оцеплена.