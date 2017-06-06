Платные услуги в российских поликлиниках предложили приравнять к взятке

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Москва, 6 июня. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на оказание платных услуг в государственных поликлиниках. Автором документа является первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в июне. Его инициатор считает, что прием пациентов за деньги является одной из причин в том числе проблемы с записью к врачу.

«Что происходит сегодня? Вы обращаетесь в государственную поликлинику, а вам говорят: «У нас очередь, врач сможет вас принять только через неделю. Но если вы заплатите деньги, то на приём сможете попасть уже сегодня». Такого быть не должно», — пояснил Тумусов.

По его мнению, платные медуслуги должны оказывать только в частных клиниках, а в государственных учреждениях их необходимо приравнять к вымогательству взятки.

«После введения такого запрета попытки врачей взять с людей деньги можно будет расценивать, как вымогание взятки. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует Тумусова «Парламентская газета».