Сирия: боевики ИГИЛ атаковали позиции САА под Пальмирой близ газового месторождения Хайян

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Боевики «Исламского государства» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) предприняли очередную попытку атаки на газовое месторождение Хайян, расположенное в 20 километрах к северо-западу от Пальмиры. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, первоочередной целью наступления, предпринятого радикальными исламистами ранним утром 6 июня, являлись газовые скважины, более полутора месяцев работающие в штатном режиме после масштабных ремонтных мероприятий, проведенных сирийскими инженерами по окончании штурма Пальмиры и расширения плацдарма севернее шоссе «Хомс — Пальмира».

Четверо суток подряд экстремисты наносили точечные удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) и Республиканской Гвардии в районах нефтяных и газовых месторождений. И если еще позавчера попытка выхода диверсионной группы боевиков к трассе в районе базы Т-4 могла расцениваться как своеобразный «джихадистский каприз», то сегодняшний удар беспилотников и артиллерии по газовым месторождениям подтвердил старт худшего из возможных сценариев.

Ранним утром не менее четырех беспилотных летательных аппаратов сбросили несколько малогабаритных самодельных зажигательных снарядов на две газовые скважины у северной границы месторождения Хайян. Хорошо подготовленная бомбардировка была поддержана огнем нескольких минометов и, как минимум, одной гаубицы Д-30, заранее установленной и замаскированной террористами в одной из пещер у подножия ближайшей горной гряды.

В контексте очередного расширения зоны контроля вокруг Пальмиры, предпринятого сирийской армией около двух недель назад, массированное наступление террористов представляется не только неожиданным, но и удручающим фактором. Согласно сообщениям многочисленных сирийских источников, стратегической целью, поставленной многотысячной группировке ИГИЛ, стянувшей все доступные резервы к западной линии фронта, является прорыв к границе с Ливаном.

Одновременно с попытками восстановления контроля над трассой, ведущей в Пальмиру, боевики пытаются прощупать линию соприкосновения восточнее города Саламия. Народное ополчение, контролирующее периметр так называемого «растанского котла» между Хомсом и Хамой, третьи сутки подряд противостоит точечным ударам с восточного и северо-восточного направлений. Судя по активизации группировок «умеренной оппозиции», уже три с лишним года замкнутых в котле, основной удар ИГ стоит ожидать севернее Хомса.

Террористы могут попытаться осуществить прорыв в направлении окруженных групп вооруженной оппозиции, и, в дальнейшем, совместными усилиями продолжить наступать в направлении Ливана. Несмотря на существенные противоречия на протяжении многих лет, в последние месяцы существенно снизился накал противостояния ИГ и многочисленных формирований боевиков условно-умеренного толка.

Если верить многочисленным публикациям в Twitter, несколько группировок, номинально входящих в состав исламистского альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*), контролирующего большую часть провинции Идлиб, вполне лояльно относятся к ИГ, и даже устраивают демонстрации, обвиняя первых лиц альянса в антиисламском политическом курсе и излишне либеральном отношении к пленным.

Операции подобного масштаба не предпринимались «Исламским государством»* с момента повторного захвата Пальмиры в декабре 2016 года. Источники ФАН в рядах САА и курдского ополчения — отряды народной самообороны (YPG) — уверенно заявляют, что одной из основных причин активизации боевиков севернее Пальмиры, является пополнение резервов за счет исламистов, вышедших из Ракки по соглашению с командованием отрядовYPG (воюют на стороне Сирийских демократических сил (SDF)) и американских военных специалистов.

* Организация запрещена на территории РФ.