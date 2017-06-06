В ЛНР девять тысяч ветеранов получили денежную помощь ко Дню Победы

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Луганск, 6 июня. Девять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Луганской народной республике, получили денежную помощь ко Дню Победы. Об этом сообщила начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения ЛНР Галина Науменко.

«В 2017 году были проведены выплаты единоразовой помощи к 9 мая, которыми были охвачены около девяти тысяч человек – инвалиды войны первой-третьей групп, участники боевых действий и приравненные к ним лица», – отметила она.

В общей сложности власти ЛНР выплатили ветеранам Великой отечественной войны более 17 миллионов рублей. При этом в нынешнем году размер денежной помощи увеличился на 10%.