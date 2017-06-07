Ракка: в штурме «столицы» ИГИЛ участвуют вертолеты и морпехи США

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Ракка, 7 июня. Американские военные применяют тяжелую артиллерию и ударные вертолеты.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис сделал заявление, что в штурме Ракки, захваченной боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), принимают участие американские военнослужащие. Отмечается, что с воздуха игиловцев атакуют ударные вертолеты «Апач», морские пехотинцы применяют 155-миллиметровые гаубицы М777.

Также появились данные, что ВМС США нанесли несколько ударов по позициям «Исламского государства»* с кораблей, находящихся в восточной части Средиземноморья. Ранее сирийские источники сообщали, что американские вертолеты эвакуировали из Ракки часть полевых командиров «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.