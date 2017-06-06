Володин нашел решение спорного вопроса реновации в Москве

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Москва, 6 июня. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил определить очередность домов, участвующих в программе реновации Москвы, по степени их износа.

По его словам, эта тема будет поднята при обсуждении законопроекта о реновации во втором чтении. Володин уверен, что в этом случае будет найден консенсус в обществе.

«Вопросы, которые задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и сроки реализации этого проекта по годам должны быть увязаны», — отметил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что около 100 домов были исключены из списка реновации по желанию москвичей. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, жители вышеуказанных домов проголосовали против сноса.