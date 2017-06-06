В Британии собака задавила на тракторе своего хозяина-мультимиллионера

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Лондон, 6 июня. Британский фермер, обладающий баснословным состоянием, скончался от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, в кабине которого находился пес, пишет Telegraph.

Медикам не удалось спасти отца троих детей, 70-летнего мультимиллионера графства Северный Сомерсет Дерека Мида, который скончался от сердечного приступа. По данным британской газеты, инцидент произошел в местечке Хьюиш, когда на владельца крупного состояния наехал его же пес, находившийся в кабине трактора. Известно, что собака запрыгнула в кабину сельскохозяйственной техники и завела двигатель. Какая из трех собак Мида стала виновницей его гибели, не уточняется.