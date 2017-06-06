Норвегия прокомментировала перехват летчиками ВКС РФ своего самолета над Баренцевым морем

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Осло, 6 июня. Норвежская сторона считает «нормальным явлением» тот факт, что российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Об этом рассказал журналистам представитель ВС страны Ивар Моэн.

«Он был без проблем опознан российским истребителем. Норвежские летчики таким же образом узнают российские самолеты. Это происходит регулярно», — цитирует слова подполковника агентство Reuters.

Ранее стало известно о том, что противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион» летел с выключенным транспондером.