Битломания с радикальным уклоном: почему люди начинают поддерживать ИГИЛ

Почему некоторые люди принимают радикальные взгляды? Бывший главный исполнительный директор Ассоциации поддержки комиссаров и полицейских Нифар Афзал объясняет их настоящие мотивы и рассказывает, почему мусульманские женщины играют ключевую роль в борьбе с угрозой. Перевод материала ISIS is effectively a gang and being part of a gang is a thrill: Why some people become radicalised издания Mirror представляет Федеральное агентство новостей.

Существует ряд причин, по которым люди начинают придерживаться радикальных взглядов. Давно сформировался стереотип: чем более религиозным человек становится, тем больше вероятность, что он станет придерживаться радикальных взглядов. Это не слишком верно. Например, один молодой человек, который отправился в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), купил себе книгу под названием «Ислам для чайников».

Идеологическая обработка — процесс, похожий на совращение или вовлечение в преступную деятельность. Вы манипулируете людьми, пытаетесь выяснить, что заставляет их чувствовать себя уязвимыми, даете им то, чего, как вам кажется, они желают. И они становятся вашими.

ИГИЛ — это банда, а быть членом банды — захватывающе. Прямо как ездить на больших скоростях. Эта джихадмания — прямо как битломания: мальчики хотят быть похожими на кумиров, а девочки хотят быть с ними.

Другим фактором является «спасение». Один из восьми заключенных в Великобритании является мусульманином, и нередко они попадают за решетку за преступления, связанные с наркотиками. Очень часто они чувствуют, что способ справиться с их зависимостью — найти другую зависимость, обрести радикальные взгляды.

Основным способом предотвращения распространения радикальных взглядов является раннее вмешательство и образование.

И для этого Британия должна дать молодежи голос. Не сосредотачиваться на лидерах сообщества, а найти новых «звезд», которые смогут помочь. Более половины мусульман в этой стране составляют те, кому еще нет 25 лет, а также женщины и малообеспеченные. Лидеры объединений — мужчины, профессионалы среднего класса. Они не знают, что происходит в их собственных семьях, не говоря уже о более крупных группах населения.

Государство должно оставить таких людей и обратиться к женским группам, которые непосредственно сталкиваются с вовлечением в радикальную деятельность, сексуальное насилие и другими проблемами общества, с чем им порою удается действительно хорошо справляться.

Известно о небольших группах людей, которые выживают на 10 тысяч фунтов стерлингов в год, однако не вызывают беспокойства. Власть должна финансово поддерживать эти группы, и это будет иметь наибольший эффект.

Родители часто выражают обеспокоенность: они не знают, куда обратиться за помощью для своих детей. Если государство согласится финансировать данный проект, можно было бы создать телефон доверия для родителей, чтобы они имели возможность позвонить и получить поддержку и инструкции относительно того, как они могут помочь своим детям.

Мы должны по-другому посмотреть на этот вопрос.

* Организация запрещена на территории РФ.