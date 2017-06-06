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Курды опасаются эпидемии холеры в лагерях беженцев

Курды опасаются эпидемии холеры в лагерях беженцев

18:11  6 Июня 2017
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Курды опасаются эпидемии холеры в лагерях беженцев

Эрбиль, 6 июня. Министерство здравоохранения Иракского Курдистана предупредило о возможности возникновения эпидемии холеры в регионе.

Сотрудники министерства обратились ко всем жителям Курдистана с просьбой соблюдать правила гигиены. Ранее поступили сообщения о вспышках холеры в Ираке и увеличении количества беженцев из провинции Ниневия. Риск возникновения эпидемии в Курдистане увеличился.

Курды опасаются эпидемии холеры в лагерях беженцев

Министерство здравоохранения Регионального правительства Курдистана приводит рекомендации по контролю и профилактике заболевания и сообщает первые симптомы холеры. Сформированы специальные медицинские команды, которые будут контролировать общественные места и лагеря беженцев, а также устранять нарушения, которые могут привести к эпидемии.

#курды #ирак #эпидемия #холера
Алексей Громов
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