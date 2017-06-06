Россия готова ввести визовый режим с Украиной: Азаров назвал сумму потерь Киева

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Российская Федерация готова ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — заявляет Лавров.

Министр также добавил, что до сих пор Россия в своих взаимоотношениях с Украиной не всегда применяла принцип взаимности. Так, к примеру, за исключением единичных случаев, на данный момент Москва, в отличие от Киева, не завела еще никаких «черных списков» граждан, которым запрещен въезд на ее территорию.

«Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — резюмировал Сергей Лавров.

Если еще три-четыре года назад кто-то сказал, что между Россией и Украиной будет введен визовый режим, то его бы подняли на смех. Тем не менее после того, как ЕС предоставил Незалежной долгожданный «безвиз», ситуация в корне поменялась. Вопрос о введении виз с РФ поднимался в украинском политикуме уже не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. В начале июня этот тезис озвучил Александр Турчинов, секретарь СНБО Украины. Сегодня со схожей идеей выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Верховной раде инициативу ввести визовый режим с РФ продвигает крупнейшая парламентская фракция «Блок Петра Порошенко». Из всех партий в украинском парламенте противостоит визовому режиму только «Оппозиционный блок». Там заявляют, что подобные действия оставят без работы два с половиной миллиона украинцев.

Действительно ли в ближайшем будущем россиянам придется получать визы для поездки на Украину, а украинцам — для визита в РФ? Разбирается Федеральное агентство новостей.

«Я полагаю, что Россия вряд ли сама будет инициатором ввода визового режима с Украиной. Тем не менее, если Киев пойдет на такой шаг, то мы ответим на основании принципа взаимности. Количество российских граждан, которые посещают Украину, незначительно. В то же время на территории нашей страны работают практически два миллиона украинских граждан. Если Киев пойдет на такой шаг, то он нанесет удар прежде всего по своим собственным гражданам. Но, повторю, если такой шаг будет, будут и ответные меры со стороны РФ. Это общепринятая международная практика», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор Владимир Джабаров, зампред комитета Совфеда РФ по международным делам.

Кажется, что украинские политики и госчиновники должны понимать, что именно их граждане ездят на заработки в Россию и именно по ним в наибольшей степени ударит визовый режим. Тем не менее, добавляет сенатор, почему-то это не так.

«Это вы понимаете, это я понимаю. Но украинские политики почему-то подчас не понимают элементарных вещей. Они находятся в таком националистическом русофобском угаре, что не могут уже трезво оценить ситуацию. На одних рейтингах страну из ямы не вытянешь. Так что пусть они сами решают», — суммирует свою точку зрения Джабаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напоминает, что у «бесшабашных голов» в Раде и украинском правительстве еще есть время одуматься и сдать назад в вопросе с визами.