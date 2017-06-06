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Сирия, 6 июня. САА заняла шесть деревень в восточной части провинции Алеппо. Курды ведут боевые действия на юго-востоке города Ракка. Боевики ИГ* продолжают атаковать позиции САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с вооруженной оппозицией в Восточной Гуте Дамаска; освободила шесть деревень на востоке Алеппо; ведет наступление вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в районе газового поля Арак; нанесла авиаудары по опорным пунктам боевиков вблизи города Тальбиса к северу от Хомса; провела бомбардировку позиций радикалов близ города Тафас и в районе Даръа Аль-Балад; отбила у террористов ИГ населенные пункты Маскар Аль-Шимали и Расмус Аль-Тина на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): нападает на опорные пункты САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; открыло мобильный госпиталь в провинции Киркук в Ираке.

Курды: захватили населенные пункты Тави, Максайн, Мармах Дервиш и Назмах в предместьях Ракки.

Провинция Дамаск

Вновь разворачиваются бои в Восточной Гуте Дамаска на окраинах населенных пунктов Джисрине, Таль Фарзата и Хош Аль-Давахира, сообщает военный источник на Facebook (LCCSy). Стороны ведут взаимные обстрелы из артиллерийских орудий. Никакой информации о нанесенном уроне пока не поступало.

Женская демонстрация прошла в городе Дума в Восточной Гуте. Как сообщает местный источник в социальной сети Twitter (JadYateem), женщины требуют от боевиков антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»***** освободить гражданских активистов, которые были арестованы в разных точках района.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) достигла провинции Ракка после освобождения шести деревень на востоке Алеппо. Во главе с силами спецназа «Тигры» подразделения правительственных войск смогли полностью взять под контроль поселения Биар-Саб, Аль-Таркави, Аль-Салихья, Анз Бо Карди, Хирбет Мухссен и Хирбет Хассан.

С десятками танков Т-72 и БМП-1 продвигаясь к югу от Масканы вдоль озера Асад, сирийская армия рассчитывает выйти к позициям подразделений Сирийской демократической армии**** (SDF) в районе города Ат-Табка. Поскольку силы «Исламского государства»* практически выбиты из провинции Алеппо, военные эксперты Al Masdar News считают, что САА и SDF совместно будут участвовать в наступлении на Ракку.

Напомним, сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над стратегическим городом Маскана и окрестностями в восточной части провинции Алеппо в субботу. Данная операция продолжалась почти две недели и закончилась тем, что террористы ИГ были оттеснены на границу с соседней провинцией Ракка. Сирийская арабская армия освободила более 3000 квадратных километров территорий в данном регионе с начала этого года.

Провинция Хомс

Правительственная армия САР ведет наступление вдоль трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в районе газового поля Арак, передает военный источник в Twitter (markito0171). На данный момент сведения о ходе операции формируются. Предыдущие попытки террористов «Исламского государства» приостановить наступление провалились. Напомним, в первой половине дня боевики ИГ атаковали позиции СААв районе холма Аль-Тафха восточнее Паль​миры, а также задействовали смертников и боевые беспилотники к востоку от Хувейсиса в районе нефтяных и газовых полей.

Как сообщает оппозиционное информационное агентство Qasioun News, сирийские военные самолеты тем временем нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров вблизи города Тальбиса к северу от административного центра провинции. Напомним, данный район входит в зону безопасности, однако ранее поступала информация о том, что боевики провели минометный обстрел деревни Жбурин. В ответ на это ВВС Сирии интенсифицировали удары по укрепрайонам радикалов на данном направлении.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ продолжают нападать на укрепленные пункты правительственных войск в районе Аль-Панорама, а также близ холмов Барук и Аль-Сануф в пригороде Дейр эз-Зора. Сирийская армия при поддержке ВВС Сирии и артиллерии пока успешно отбивает атаки боевиков ИГ.

Согласно данным военного источника в соцсети Facebook (chaam.syria1) более 50 террористов были ликвидированы. Два танка и шесть автомобилей радикалов уничтожены. Сведений о потерях со стороны сирийской армии пока формируются. Напомним, несколько дней назад боевикам ИГИЛ уже удалось захватить ряд опорных пунктов САА на западной окраине административного центра провинции.

Провинция Даръа

Источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что в ходе боев в Даръа погибли 15 военнослужащих правительственных войск. Официального подтверждения данная информация, тем не менее, не получила.

ВВС Сирии продолжают проводить бомбардировки опорных пунктов исламистов вооруженной оппозиции. Несколько авиаударов сирийские военные самолеты нанесли по позициям боевиков в районе города Тафас к северу от административного центра провинции, как сообщает источник в Twitter (tv_shada).

Кроме того, сирийская авиация ударила по позициям боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад, передает Twitter-канал (shahid_daraa). Сведения о нанесенном радикалам уроне пока не оглашались.

Провинция Ракка

Войска Сирийской демократической армии (SDF) совместно с отрядами YPG захватывают деревню за деревней в ходе наступления на Ракку. Курдам удалось занять населенные пункты Тави и Максайн, расположенные примерно в шести километрах к юго-востоку от города Ракка.

Между тем, двигаясь с севера, курдские силы взяли под контроль стратегический бастион ИГИЛ Мармах Дервиш, таким образом, оказавшись примерно в восьми километрах к северу от столицы провинции. Используя американские беспилотники, «демократическая армия» также заняла деревню Назмах всего в одном километре к востоку от административного центра региона. Кроме того, начались первые атаки SDF в пределах самого города – в восточном районе Аль-Машалаб.

Провинция Хама

Армия САР отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Маскар Аль-Шимали, передает источник в Twitter (NatDefFor), связанный с силами Национальной обороны****** (NDF). Ранее правительственные войска также заняли город Расмус Аль-Тина, двигаясь от шоссе «дорога жизни». Однако, как сообщает Twitter-канал (vfcvhgvvbbb1), в ходе боев погибли три солдата сирийской армии. Накануне армии Башара Асада также удалось взять под контроль несколько опорных пунктов восточнее города Акариб.

Военный источник в Twitter (SRG_Syria), подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь сообщает об артиллерийских обстрелах опорных пунктов боевиков со стороны правительственных войск в районе города Кафр Зета к северу от Хамы. Напомним, данные территории входят в зону безопасности, здесь действует режим прекращения огня. Тем не менее на севере провинции действует, в частности, группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется режим перемирия.

Ирак

Местный источник информагентства Al Sumaria News сообщает, что в провинции Киркук в районе города Аль-Хавиджа в 55 км к юго-западу от столицы региона террористы ИГИЛ открыли мобильный госпиталь. Известно, что сюда стягивают боевиков из Мосула и Ракки.

Проправительственные ополченцы «Хашд Аш-Шааби» на данный момент контролируют 80 процентов пустыни западнее Мосула, передает информационный портал Iraqi Day. Силы народной мобилизации планомерно продвигаются вдоль границы с Сирией, намереваясь выйти к ключевому городу Аль-Каим и тем самым разбить силы ИГ на два анклава.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)