Главные новости 6 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 6 июня.

Украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс и вместо захода в Одессу взял курс на Крым. Украинский лайнер «Генерал Ватутин» после ночи в Крыму рванул в Ростов вместо Одессы.

Футуристический проект Lada California был представлен на ежегодной выставке транспортного дизайна в столице Свердловской области. Уникальный проект Lada California представили в Екатеринбурге.

Ряд ученых утверждают, что квантовые эксперименты, которые проводятся на китайском спутнике, способны изменять погоду. Ученые обнаружили неожиданную причину аномально холодного лета-2017.

Компания Mazda назвала российские цены на обновленную модель кроссовера CX-5. Названы российские цены на новый кроссовер Mazda CX-5.

В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне смогут получать около 10 тысяч рублей в год. Названа сумма, на которую смогут рассчитывать малоимущие россияне по продкарточкам.

Ученые назвали продукты, которые способны защитить человека от болезней суставов в будущем. Ученые назвали топ-5 продуктов, которые продлят работу суставов.

Сирийские военные начали масштабную освободительную кампанию против ИГ* (запрещено в России) на востоке провинции Хама. Боевики ССА сбили самолет правительственных ВВС в пустынной местности провинции Дамаск. Сирия итоги за сутки на 6 июня 6.00: масштабная операция САА против ИГ в Хаме, ССА сбила истребитель ВВС САР.

Россия заблокировала на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования ПАСЕ, заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Володин подтвердил, что РФ оставила ПАСЕ 11 млн евро.

ВСУ готовятся наступать под Луганском. Ясиноватая под обстрелом. Авдеевка может остаться без воды. Новороссия сегодня: геноцид Донбасса, Киев «захватывает» ДНР и ЛНР, «Азов» ударил по ВСУ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новые выводы группы Bellingcat о крушении Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года. Лавров прокомментировал выводы Bellingcat по катастрофе Boeing-777.

* Организация запрещена на территории РФ.