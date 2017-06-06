Захарченко рассказал, как Донбасс «возвращается домой»

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Ялта, 6 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киев на протяжении 20 лет вел принудительную украинизацию Донбасса. Об этом глава ДНР заявил на церемонии открытия XI Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.

«Донбасс постепенно возвращается домой и сегодняшний фестиваль крайне важен для Донецка. Именно на таких мероприятиях то мощнейшее оружие, которым является язык, оттачивается, закаляется и становиться крепче и надежней», — заявил Захарченко.

Он также добавил, что за 20 лет принудительной украинизации Киеву так и не удалось отнять у жителей Донбасса русский язык русскую культуру.