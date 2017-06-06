На владельца кафе в Челябинске завели дело за обслуживание инвалида на улице

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Челябинск, 6 июня. Прокуратура возбудила административное дело в связи обслуживанием инвалида-колясочника в кафе Челябинска на улице.

Правоохранительные органы проверили информацию СМИ об инциденте с некачественным обслуживанием инвалида-колясочника, которого заставили обедать на улице. «По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур» КоАП РФ», — рассказали о результатах проверки в региональной прокуратуре.

Кроме того, представитель Всероссийского общества инвалидов, который принимал участие в проверке, помог выявить 12 нарушений, связанных с доступностью учреждения общественного питания для людей с ограниченными возможностями. Зал челябинского кафе не приспособлен для обслуживания маломобильных клиентов, а также ширина входной двери и высота порога не подходят для проезда инвалидов-колясочников.