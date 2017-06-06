Киев обсуждает идею введения диктатуры на Украине

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Киев, 6 июня. На Украине необходимо ввести диктатуру. Так считает заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

По словам политика, в стране нет демократии, а народу «вешают лапшу на уши».

«Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее», — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Запад не может повлиять на сидящих в Киеве радикалов.