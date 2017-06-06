Мир, открой глаза: жители Донбасса требуют от Киева прекратить убийства в ДНР и ЛНР

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Донецк, 6 июня. Акция «Мир, открой глаза», участники которой требуют от Киева прекратить кровопролитие среди мирных жителей Донбасса, состоялась на бульваре Пушкина возле дома советов ДНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В последние дни ситуация в республике обострилась, что привело к значительным жертвам среди мирного населения. Накануне серьезные ранения получил восьмилетний Влад Зайченко, мать которого погибла в ходе того же обстрела, а отец был убит ранее. Фотография Влада всколыхнула Интернет, а люди собрались буквально за несколько часов, чтобы потребовать от киевской власти прекратить убийства людей Донбасса.

«Мы хотим призвать мировое сообщество, обратить его внимание. Ведь каждый день жители республики погибают. Вчера в районе Ясиноватой ранило семерых мирных граждан. Сколько это может повторяться?» — обратился к собравшимся один из организаторов акции общественный деятель Роман Трошин.

Люди держали в руках фотографии Влада, находящегося сейчас в больнице, и плакаты, призывающие ВСУ и лично Петра Порошенко прекратить террор в отношении мирных жителей и особенно детей Донбасса.