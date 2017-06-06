Злоумышленник, напавший на полицейского возле собора Парижской Богоматери, обезврежен
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Париж, 6 июня. Полицейский ранил человека, который напал на него с молотком возле собора Парижской Богоматери.
Сотрудники правоохранительных органов просят жителей и гостей французской столицы держаться подальше от собора. Очевидцы происшествия говорят, что видели человека, лежащего на земле.
«Нас заперли в соборе Notre Dame. Что-то произошло снаружи, но мы не знаем, что именно. Отсюда слышно сирены полиции», — пишет в Twitter один из пользователей.
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