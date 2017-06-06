Владельца крупнейшей коллекции, посвященной «Звездным войнам», ограбил друг

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Сакраменто, 6 июня. Проживающий в США владелец крупнейшей в мире коллекции фигурок по вселенной «Звездных войн» Стив Сансуит заявил о похищении 100 редких винтажных статуэток на 200 тыс. долларов.

По словам коллекционера, грабителем оказался его друг — Карл Эдвард Каннингем, который также собирает фигурки по мотивам «Звездных войн» и с которым Сансуит общался на протяжении 20 лет.

Каннингем уже арестован, ему предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Впрочем, большинство фигурок он уже успел продать. Известный актер Марк Хэмилл, который сыграл роль Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», предложил Сансуиту опубликовать список украденных статуэток, чтобы предупредить покупателей о том, что они приобретают похищенные вещи.

Отметим, что Сансуит основал музей «Оби-Ван» в Калифорнии, который насчитывает 93 тыс. экспонатов по мотивам «Звездных войн». Музей был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция по «Звездным войнам» в мире.