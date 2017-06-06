Экономисты считают заявленную сумму субсидии на продукты тестом для бюджета РФ

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Москва, 6 июня. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал сумму выплат на карточки малоимущих россиян. Речь идет о сумме в 833 рубля. Эксперты считают такую продовольственную помощь оправданной в случае, если рассматривать ее в качестве «обкатки».

Так, по мнению заведующего сектором АПК Института экономики РАН Бориса Фрумкина, это может быть оправдано, если рассматривать такую сумму как пробный этап.

«Но в принципе, если исходить из того, что в стране высока доля продовольственных бедняков, порядка 20 млн, то в месяц 833 рубля на человека эта сумма не представляется очень заметной. Это, конечно, маловато для улучшения продовольственного снабжения», — заявил он в комментарии «Ридусу».

При этом он напомнил, что помощь предполагает обеспечение мясомолочной, плодоовощной продукцией, а не хлебом, сахаром и картофелем. По этим продуктам в России зафиксировано превышение рекомендуемой нормы.

