Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР восстановила энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

ДНР восстановила энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

17:43  6 Июня 2017
124

ДНР восстановила энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 6 июня. Энергетики ДНР возобновили подачу электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию, запуск станции запланирован на 7 июня. Об этом сообщил представитель коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня энергетики все-таки провели ряд ремонтно-восстановительных работ на ЛЭП, питающих ДФС. Энергоснабжение восстановлено. Если все будет в порядке, то завтра мы планируем завести туда персонал и начать подготовительные работы для запуска», — пояснил он.

Он также добавил, что для запуска ДФС необходимо провести восстановительные работы на водоводе №14, который был поврежден в результате обстрела ВСУ 2 июня.

#днр #донецк #донецкая фильтровальная станция
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть