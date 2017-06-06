ДНР восстановила энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции

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Донецк, 6 июня. Энергетики ДНР возобновили подачу электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию, запуск станции запланирован на 7 июня. Об этом сообщил представитель коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня энергетики все-таки провели ряд ремонтно-восстановительных работ на ЛЭП, питающих ДФС. Энергоснабжение восстановлено. Если все будет в порядке, то завтра мы планируем завести туда персонал и начать подготовительные работы для запуска», — пояснил он.

Он также добавил, что для запуска ДФС необходимо провести восстановительные работы на водоводе №14, который был поврежден в результате обстрела ВСУ 2 июня.