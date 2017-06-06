Добро пожаловать в капитализм: в США воры работают за еду, а осужденные на казнь умирают от старости

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Осужденные на смертную казнь американские преступники годами ждут «последнего ужина заключенного» и в итоге умирают в тюрьме. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Взболтать, но не смешивать: в США смерть можно отсрочить

20 лет в ожидании смертной казни могут сломать даже самого жестокого преступника. Но во что Соединенным Штатам обходится содержание толп «смертников» и преступников, которые отбывают наказание не только в тюрьмах строгого режима?

Днем 26 мая в штате Алабама посредством смертельной инъекции был казнен 75-летний Томас Артур, прозванный в США «Гудини смертной казни». Он был осужден за убийство 35 лет назад и за последние 16 лет семь раз избегал смертной казни благодаря адвокатам. Сам Артур в телефонном интервью Associated Press из тюрьмы заявил: «Я не совершал это преступление. Я не сдамся до последнего вздоха. Я не сдамся».

Это далеко не единственный случай, когда осужденный на смерть проводит годы в заключении и ожидая, что не сегодня — завтра его поведут на казнь. В той же Алабаме казни ждут 180 смертников. Самым уникальным случаем в судебной практике стало дело насильника и убийцы Гэри Алвора, осужденного в 1974 году. Спустя 40 лет ожидания он умер в тюрьме от естественных причин.

В США смертная казнь применяется в 31 штате. Закон предусматривает пять видов исполнения приговора: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. С начала XXI века в подавляющем большинстве случаев казнь осуществляется через смертельную инъекцию.

С 1977 года казнь состояла из последовательного применения трех препаратов: сначала вводился тиопентал натрия (используется для наркоза при проведении операций, но в меньшей дозе — Прим. ФАН), далее вводился павулон (нейтрализует дыхательную мускулатуру) и хлорид калия, который приводит к остановке сердца. Но «техасский коктейль» (первое применение было зафиксировано именно в Техасе) не прижился в некоторых штатах, поскольку ряд экспертов утверждал, что сочетание препаратов ведет к мучительной смерти. Было решено заменить «техасский коктейль» на смертельную дозу барбитуратов.

Казнь на электрическом стуле отошла на второй план, хоть и применяется до сих пор. В 2010 году впервые за долгое время в штате Юта был применен расстрел — речь о казни Ронни Ли Гарднера. Осужденный сам выбрал способ ухода из жизни. Остальные виды не применяются с прошлого века.

Положить жизнь, но доказать невиновность

Несмотря на популярность столь крайней меры в США — 60% жителей поддерживают именно этот способ наказания для убийц, система исполнения смертной казни далеко не совершенна. Как мы уже ранее говорили, многие заключенные ждут своей участи долгие годы.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что отсрочка смертной казни на годы — не что иное, как шанс.

«Смертная казнь есть в большинстве американских штатов. Мои американские либеральные коллеги-профессора говорят, как это несправедливо, что преступность в США сокращается, а смертная казнь остается. На что я возражаю, что именно поэтому преступность и сокращается. Как правило, когда кого-то приговаривают к смертной казни, он в среднем дожидается приведения приговора в исполнение 20 лет. Это происходит из-за бесконечной череды апелляций, которые могут подать адвокаты осужденного», — комментирует для ФАН Александр Домрин.

Эти 20 лет могут уйти на доказательство невиновности человека, поскольку технологии движутся вперед и в судебной медицинской экспертизе постоянно внедряются нововведения, как было с ДНК или отпечатками пальцев в свое время.

«Это нормально, когда люди отбывают срок по 10-15 лет, и впоследствии их оправдывают. Это большой плюс американской системы приведения исполнения смертных казней. В США не приводят приговор в исполнение в тот же вечер или на следующий день. Вспомните Фанни Каплан, как ее расстреляли без суда из следствия на территории Кремля за покушение на Ленина. Американцы дают время и для апелляций и для пересмотра этого самого страшного приговора, который только может быть. Напомню, что до того, как поймали Чикатило, минимум один человек был казнен. С моей точки зрения, когда смертный приговор не приводят в исполнение, это большой плюс судебной системы США».

Есть еще ряд причин, по которым смертники могут десятки лет ожидать исполнения приговора. Одна из них — нехватка лекарств для смертельной инъекции. Помимо нехватки препаратов, играет роль и такой фактор, как срок годности.

В апреле появилась информация о том, что за 11 дней федеральный судья вынесла постановление о запрете смертной казни восьмерых заключенных. Серия казней была назначена губернатором штата Арканзас на 17 апреля. График было решено изменить только потому, что в конце месяца истекал срок годности мидазолама — одного из компонентов. Судья Бейкер постановила, что изменение расписания казней нарушает восьмую поправку к Конституции США, запрещающую чрезмерно жестокие наказания.

«Гуантанамо лакшери вилладж»

Пока летят годы, заключенные содержатся за счет федеральных средств, выделяемых бюджетом каждый год. По подсчетам экспертов, самое дорогое содержание заключенных в тюрьме в Гуантанамо — в год правительство США на каждого из них тратит по 903 тысячи 614 долларов (по 75 тысяч 301 доллару в месяц). Неплохие каникулы строгого режима. В тюрьме содержатся всего 166 человек, половине из которых, как поговаривают, только не были предъявлены обвинения. Именно «Гуантанамо» была признана самой дорогой тюрьмой в мире. Что касается тюрем попроще (обычный максимально строгий режим), то, как правило, власти ежегодно выделяют на содержание одного заключенного до 70 тысяч долларов.

Однако не всем везет, как «счастливчикам» из списка 166 заключенных. Как говорит собеседник ФАН, ни для кого это и не секрет, большинство тюрем в США не федеральные, а частные — коммерческие.