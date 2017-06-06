Топ-менеджеров компаний-банкротов занесут в черные списки Центробанка

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Москва, 6 июня. Центробанк намерен вести черные списки топ-менеджеров разоренных некредитных финансовых организаций, которые довели компании до банкротства. Цель ведения таких реестров – пожизненная дисквалификация таких руководителей.

Как стало известно газете «Известия», черные списки банкротов появятся после принятия законопроекта Минфина о деловой репутации топ-менеджеров финансовых компаний. По словам источника издания, после принятия закона запрет на профессию будет введен для банкиров, а ЦБ РФ начнет вести черные списки топ-менеджеров разоренных некредитных компаний.

Действие закона будет распространяться на членов наблюдательного совета, членов правления, бухгалтера и его заместителей, генерального директора и его заместителей.

