Стало известно имя погибшего под Дамаском пилота ВВС Сирии

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Дамаск, 6 июня. Командование Сирийской арабской армии сообщило имя погибшего в районе Восточного Каламуна военного летчика.

В сообщении командования ВС САР отмечается, что погибшим был генерал-майор Камиль Смейта, опытный пилот ВВС Сирии, совершивший множество боевых вылетов в южных провинциях страны.

Regime General Kameel Smeita pilot of the Mig-23 shot down by #FSA near #Dakwa in the Syrian Desert today. pic.twitter.com/9sNNGv2mQp — Christian Turner (@CombatChris1) June 5, 2017

Ранее сообщалось, что информация о сбитом самолете поступила от одной из «умеренных» оппозиционных группировок. Позже стало известно, что пилот был убит боевиками проамериканской группировки «Свободная сирийская армия». Оружие, из которого был сбит сирийский самолет, боевики могли получить от своих западных покровителей.