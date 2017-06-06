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Новости Сирии
Стало известно имя погибшего под Дамаском пилота ВВС Сирии

Стало известно имя погибшего под Дамаском пилота ВВС Сирии

17:46  6 Июня 2017
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Стало известно имя погибшего под Дамаском пилота ВВС Сирии

Дамаск, 6 июня. Командование Сирийской арабской армии сообщило имя погибшего в районе Восточного Каламуна военного летчика.

В сообщении командования ВС САР отмечается, что погибшим был генерал-майор Камиль Смейта, опытный пилот ВВС Сирии, совершивший множество боевых вылетов в южных провинциях страны.

Ранее сообщалось, что информация о сбитом самолете поступила от одной из «умеренных» оппозиционных группировок. Позже стало известно, что пилот был убит боевиками проамериканской группировки «Свободная сирийская армия». Оружие, из которого был сбит сирийский самолет, боевики могли получить от своих западных покровителей.

#сирия #самолет #ввс сар #пилот
Алексей Громов
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