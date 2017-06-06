С севера на юг: террористы ИГ снова идут на Пальмиру после бегства из осажденной Ракки

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Курды при поддержке США готовятся взять штурмом Ракку, неофициальную столицу террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), занимая все новые и новые города. В этой ситуации важно понять, как будут дальше действовать боевики. И одна из главных возможных угроз по мнению экспертов — выступление террористов в направлении Пальмиры.

Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН) своими размышлениями по этому поводу:

«По большому счету, серьезные силы из Ракки боевики увести уже не смогут, поскольку большая часть мостов через Евфрат разрушена, а те силы, которые находятся в городе, стратегически уже отрезаны. Какие-то машины и отдельные группы еще могут выйти, но не более. С другой стороны, есть группировка, дислоцирующаяся на внешнем берегу Евфрата, которая мешает пока полностью отрезать Ракку от территории халифата. Из этой группировки террористы еще могут вытаскивать какие-то силы и перебрасывать их на другие участки, в том числе и на пальмирское направление. Отсюда они могут активно действовать как против курдов, так и в центральных районах Сирии».

По мнению эксперта, в случае наступления на Пальмиру действия боевиков будут направлены на уничтожение коммуникаций сирийской армии:

«Если у боевиков получится развить наступательные операции в направлении Пальмиры, то они будут сводится к отключению от линии снабжения группировки сирийской правительственной армии в этом районе, чтобы затруднить накапливание силы, выступающей на оазис Ас-Сухна. Конечно, успешная операция в Каламуне обеспечила САА южный фланг, там уже есть дороги, по которым можно снабжаться — тем не менее, «дорога жизни» Хомс-Пальмира остается главной трассой снабжения».

Борис Рожин считает, что вся активность боевиков к северу от Пальмиры отражает старую тенденцию, когда террористы ИГИЛ* пытались купировать активность сирийской армии действиями на ее коммуникациях. Тяжелые бои за Хувейсис и территорию нефтяных полей, на которую боевики обрушили сегодня атаки смертников и ударных беспилотников, показывают, что у этих действий боевиков могут быть тяжелые последствия:

«Не так давно уже была ситуация, когда боевики в декабре прошлого года отбили Пальмиру. Тогда в первую очередь на оставление города повлияло не само нападение на Пальмиру, а именно обвал фронта к северу от трассы, когда САА уже не могла фактически обеспечивать контроль над коммуникацией в Пальмире. ИГИЛ может попробовать повторить эти действия, так же ударив по коммуникационным линиям сирийской армии и поставив под удар все усилия России и Сирии в регионе».

Напомним, что в ночь с 5 на 6 июня в 15 километрах от города Хувейсис к северо-западу от Пальмиры боевики ИГИЛ совершили две мощные атаки на позиции сирийской армии. В ходе атак на газовые поля Шаир и Хаян были применены смертники, а недавно потушенные и восстановленные скважины Шаир и Хаян вновь подожжены самодельными беспилотниками террористов. Корреспонденты Федерального агентства новостей сообщают, что стратегической целью группировки ИГИЛ, стянувшей все доступные резервы к Пальмире, является прорыв к границе с Ливаном.

* Организация запрещена на территории РФ.