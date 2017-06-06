Дорожный знак «НЛО» установили в Подмосковье

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Москва, 6 июня. Необычный дорожный знак, предупреждающий о возможном появлении НЛО, появился в микрорайоне Заречье в Ногинске, примечательно, что стилистика знаков ПДД соблюдена.

В подмосковном Ногинске появился шутливый дорожный знак, который предупреждает о возможном появлении представителей внеземной цивилизации. Табличку можно увидеть по адресу Декабристов, 12 недалеко от «лежачих полицейских». Согласно ПДД, дорожный знак должен предупреждать о наличии на асфальте данного типа ограничителей, однако автор знака перевернул его, добавил изображение тарелки и три фигурки пришельцев, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».