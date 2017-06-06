Дейр эз-Зор: ИГИЛ захватило холмы Сануф и развязку Панорама

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Дейр эз-Зор, 6 июня. Боевикам «Исламского государства»* удалось продавить линию обороны гарнизона осажденного города.

Источник в Сирии сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) захватили ряд ключевых высот Сануф, Сиръятель и Умм Абуд около осажденного Дейр эз-Зора. Также игиловцы заняли кольцевую развязку в районе «Панорама». Отмечается, что база 137-го полка все еще сдерживает атаки джихадистов.

Продвижение линии фронта может дать боевикам возможность захватить южные кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент правительственные войска Сирии движутся к осажденному городу, гарнизон которого уже несколько дней подряд ведет непрекращающиеся бои с исламистами.

* Организация запрещена на территории РФ.