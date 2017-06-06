Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Володин пообещал Путину разобрать «законодательные завалы» в Госдуме

Володин пообещал Путину разобрать «законодательные завалы» в Госдуме

18:00  6 Июня 2017
44

Володин пообещал Путину разобрать «законодательные завалы» в Госдуме

Москва, 6 июня. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пообещал главе государства Владимиру Путину разобрать накопившиеся за последние 20 лет «законодательные завалы».

«Где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и если такими темпами мы пойдем, можно будет говорить о том, что эти законодательные завалы, которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года», — подчеркнул Володин на встрече с Путиным.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу, посвященную лишению российского гражданства за терроризм.

#путин #госдума #володин #рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть