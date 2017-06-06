Володин пообещал Путину разобрать «законодательные завалы» в Госдуме

Москва, 6 июня. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пообещал главе государства Владимиру Путину разобрать накопившиеся за последние 20 лет «законодательные завалы».

«Где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и если такими темпами мы пойдем, можно будет говорить о том, что эти законодательные завалы, которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года», — подчеркнул Володин на встрече с Путиным.