США озвучили главный вопрос к плану деэскалации в Сирии

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Москва, 6 июня. Власти США поддерживают принимаемые меры по деэскалации напряженности в Сирии, однако имеют ряд вопросов относительно участия в этом процессе Ирана. Об этом во вторник посол США в России Джон Теффт.

«У нас есть некоторые вопросы к этому процессу, хотя в целом мы поддерживаем процесс деэскалации. Мы поддержим усилия по прекращению убийств. Но у нас, как я сказал, сохраняются вопросы, и главный — роль Ирана как гаранта», — отметил дипломат.

Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. На территории этих зон будет запрещено применение любого вида оружия и военной авиации.