Лавров: РФ готова ввести визовый режим с Украиной в ответ на действия Киева

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Калининград, 6 июня. Российские власти готовы ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом жестко заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр юстиции Украины Павел Петренко готов ввести визовый режим с Россией.