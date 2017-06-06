Величайшая мистификация: сын Трампа ответил на обвинения в связях с Россией

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Вашингтон, 6 июня. Сын президента США Дональда Трампа Эрик назвал «величайшей мистификацией всех времен» обвинения в адрес его отца, который якобы имел связи с Россией.

«У нас нет никаких дел с Россией. У нас нет никаких проектов в России. У нас нет ничего общего с Россией», — заявил предприниматель в интервью телеканалу ABC.

Трамп назвал это «охотой на ведьм».

Таким образом, Эрик Трамп слово в слово повторил высказывания своего отца, который отрицает любые обвинения в каких-либо связях с РФ. Эрик и его брат Дональд также заявили, что ФБР не связывалось с ними по поводу «российского расследования».

Отметим, что Россия многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы президента США. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».