Хама: САА уничтожила более 60 боевиков ИГ в районе Саламии

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Саламия, 6 июня. Правительственные войска освободили от «Исламского государства»* две крупные области к востоку от Саламии.

Военный источник отметил, что во время операции было уничтожено более 60 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Фронт террористов в районе Восточной Хамы пробит в нескольких местах.

Множество игиловцев бежало в пустынные районы Бадайя, сообщают сирийские офицеры. Однако на этих территориях исламисты становятся легкой добычей ВКС РФ и ВВС Сирии. Ранее сообщалось, что ракетными ударами на востоке Хамы были ликвидированы три крупные базы «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.