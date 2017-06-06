ВОЗ советует подросткам больше спать, чтобы не толстеть

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Женева, 6 июня. Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Жоао Бреда заявил, что профилактикой подросткового ожирения является достаточное количество сна.

Существует зависимость между недосыпанием и развитием ожирения, считает представитель ВОЗ Жоао Бреда «Нет сомнений в том, что дети должны спать достаточное время, это очень важно для профилактики развития ожирения», — сказал он.

По словам главы Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, растущему организму подростков необходимо спать не менее девяти часов. Согласно данным Роспотребнадзора, уровень заболевания ожирением в стране увеличился в два раза с 2011 года. Отметим, что на 100 тысяч россиян приходится 284 человека, страдающих этим недугом.