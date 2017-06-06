Армия Сирии освободила от ИГ ряд деревень в провинции Ракка

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Дамаск, 6 июня. Сирийская правительственная армия освободила от боевиков «Исламского государства»* несколько деревень на западе провинции Ракка.

Речь идет о населенных пунктах Хирба Мухсин, Хирба Хасан, Бир ас-Саба, ат-Таркауи, ас-Салихия и Анз Букарди.

Отметим, что параллельно операцию по освобождению Ракки ведут возглавляемая США коалиция и альянс сирийской оппозиции «Сирийские демократические силы».

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Город Ракка считается неофициально «столицей» «Исламского государства» в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.