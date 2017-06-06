Власть в Киеве пытается уйти от выборов: Олейник о новой диктатуре на Украине

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Замглавы украинского министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что на Украине нужно установить диктатуру. К этому он призвал в эфире одного из телеканалов. О чем говорит столь странное заявление и нужно ли здесь искать кошку в темной комнате? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как считает Тука, нынешний политический строй на Украине не является демократией и не способен вывести страну из сильного кризиса. Поэтому он предлагает закрутить гайки и применить более жесткие меры.

«Нам сейчас просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые сначала продаются, потом покупаются на избирательных участках, покупаются в судах и формируются за счет денег — это наше светлое будущее», — сделал странное заключение Тука.

Помочь разобраться с этим набором слов корреспондент ФАН попросил экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника.

«На Украине неформально уже существует диктатура: верховенство права не работает, абсолютно парализована судебная система. Но думаю, что Тука подводит к необходимости введения военного положения. В стране наступают серьезные ограничения по конституции, хоть никто ее сейчас и так не соблюдает в части прав и свобод граждан. Будут запрещаться манифестации и митинги, будет введено комендантское время... Киев к этому готовится, что означает: власть пытается уйти от выборов. На повестке дня выборы и в парламент, и президентские. Но для власти они смерти подобны. Начинаются разговоры о диктатуре», — комментирует Олейник.

По его словам, нынешний режим понимает, что выборы он проиграет при любых раскладах, и оттягивает срок, ожидая наступления каких-то форс-мажорных обстоятельств вроде горячего конфликта в районе Катара или обострения ситуации вокруг Северной Кореи.

«Это все отвлечет внимание и развяжет им руки. Тут политика простая: лишь бы день простоять да ночь продержаться. Если понять природу украинской власти, тогда будет значительно легче. Она от дьявола, на Украине бал правит сатана. Суть этой идеологии — разделяй и властвуй. Власти нужны постоянные вброшенные конфликты. Я же их всех, негодяев, знаю. Приведу самый элементарный пример. Разве они не понимают, что переименование самого простого города, улиц в этом городе нужно делать с учетом мнения населения, через условной референдум? Но они переименовывают, делят общество на две части. Даже в пределах одной семьи на этой почве могут быть постоянные конфликты. Эти конфликты нужны, чтобы люди не объединились и не спросили: «Ребята, а что происходит в стране? А где обещанные реформы и улучшение жизни?» — говорит эксперт ФАН.

Новый маразм, который готовят украинские власти, — попытка прервать родственные отношения между людьми, которые проживают на Украине и в России. Это будет выгодно тем, кто не имеет родственников и считает, что в этом корень зла. А другая, более здравомыслящая часть, понимает, что это глупость.

«Западу все равно, он будет смотреть на происходящее сквозь пальцы. Если бы это было при предыдущей власти, представляете, какая критика бы началась? Вот пример Ивана Бондарчука. В свои 73 года он находится под арестом за то, что был организатором акции «Бессмертный полк» в Виннице. Он неподсуден, да и нет состава преступления! Это была мирная акция, никто никого к вооруженным действиям не призывал. А теперь представьте, что было бы, арестуй Киев руководителя или организатора гей-парада. Вся Европа встала бы на дыбы. Да, на Западе понимают, что за шайка рядом с Порошенко, но молчат, не критикуют», — считает Олейник.

Он отмечает, что если бы предыдущая власть ограничила работу соцсетей, то Европа вся изошлась бы в праведном гневе относительно свободы слова. Да, и сейчас были заявления, но не те, которые стоит подкрепить санкциями.

«А Петька слушает, да ест, потому что он выполняет внешний заказ. Вот если Порошенко прекратит конфликтовать с Россией, тогда на него всех собак и спустят. Пока же конфликтует, воюет с Россией, создает проблемы даже в ущерб национальным интересам — он удобен. Пришли к власти люди. которые считают, что главная цель — уничтожить соседнее государство, а не сделать счастливым собственных граждан», — добавляет собеседник ФАН.