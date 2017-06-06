Продажи люксовых авто в России выросли на 17%

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Москва, 6 июня. В апреле 2017 года выросли на 17% продажи люксовых автомобилей на рынке в России. Эксперты подсчитали, что в прошлом месяце объем этого рынка составил 155 единиц.

Автомобили Mercedes-Benz оказались самыми популярными у россиян. Так, модель Mercedes-Benz Maybach S-Class приобрели 77 граждан РФ. Maserati оказалась на втором месте по популярности — 36 проданных экземпляров, а на третьем — Bentley (26 машин).

В апреле на дорогах в РФ также появились еще два Lamborghini, по три Ferrari и Aston Martin, а также восемь новых Rolls-Royce.

Как отметили эксперты, на Москву и Подмосковье приходится 70% продаж. За ними располагаются Краснодарский край, Петербург и Татарстан.

Напомним, ранее был составлен топ самых быстрых автомобилей стоимостью до миллиона рублей