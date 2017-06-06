История одной русской семьи, которую пытаются лишить Родины. Колонка Руслана Мармазова

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Только давайте сразу договоримся, если кто-то настроен увидеть в этом тексте хотя бы одно неуважительное слово по отношению к моей исторической Родине — России или к моей малой родине — Донбассу, не надо тратить драгоценное время. Поищите другие источники вдохновения.

Трудное счастье Русского мира

Я, как всегда был, так и теперь остаюсь человеком Русского мира. Тезис «русские своих не бросают» считаю актуальным, как никогда. Меня русские не бросили, такой поддержки, как в эти дни, мне и моей семье испытывать-то и не доводилось. Спасибо за это, братья и сестры! Земной поклон!

А что на пути встречаются заблудшие персонажи и откровенные враги даже, чьи действия изощрены и коварны, так меня бы удивила обратная ситуация. Русская идея и ее носители находятся под постоянным давлением. Вот, оказалось, что и мы с женой Татьяной кое-чего в этом смысле стоим, опасность представляем для сил, которые пока скрыты кулисой, но непременно будут извлечены на свет божий, со временем. Таня, надо полагать, опасна больше, по ней наносится основной удар. Я иду прицепом.

Теперь к сути. Не стану скрывать, что вот уже несколько месяцев есть ощущение сюрреалистичности происходящего. Странно это все, нелепо, диковато и всем во вред. Логика не работает, никакие обвинения нам не выдвигаются, пояснения, тем более, не даются, вопросы не задаются, хотя бы из простой любознательности.

Просто включена бестрепетная машина, которая пытается нас перемолоть на радость идеологическим врагам. А мы сопротивляемся. Малыми своими силами, понятно, несравнимыми с той громадой, что на нас обваливается. Зато с твердой уверенностью в своей правоте, с божьей молитвой и при поддержке соратников.

Между прочим, тот факт, что Федеральное агентство новостей предложило мне написать эту колонку о моей семье, потому как тема громкая, но и деликатная — это ли не добавляет пикантности в историю? Я считаю, очень даже добавляет.

Москва внезапная

Мы с женой никогда и не помышляли, что окажемся в Москве. Нам очень нравится Донецк, там наш дом, друзья, там могилы предков. И сейчас мы намереваемся вернуться, только разберемся с ситуацией здесь, в России.

Когда началась война, Таня, а она, между прочим, доктор политических наук и профессор, а еще самый добрый человек на свете, получила предложение поучаствовать в важном проекте. Возник фонд «Юго-Восток», моя супруга стала в нем вице-президентом, выручала из беды бойцов «Беркута», которые вынуждены были после майдана спасать с Украины свои семьи, с адвокатами занималась подготовкой исков в ЕСПЧ жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских карательных батальонов и регулярной армии… Словом, как обычно, спасала мир.

Я, оставив работу в ФК «Шахтер» (не мог я находиться в реалиях постмайданного безумия, а что клуб сможет вернуться в Донецк очень нескоро, если сможет вообще, было очевидно), присоединился к семье. Писал и сейчас пишу для различных изданий. Придумал несколько проектов для ДНР, правда, в жизнь воплотить их не получилось. Возникли невидимые, впрочем, иногда и вполне осязаемые, препоны. Но это отдельная история.

При этом, прошу заметить, мы находились то в Москве, то в Донецке, то в Крыму, если надо, в Санкт-Петербурге… Все зависело от целесообразности, от работы и творческих замыслов. И воспринимали мы такую ситуацию, пусть и не вполне нормальной — война не может являться нормой, но в сложившихся исторических условиях приемлемой. Для нас Донбасс такая же часть Русского мира, как и Крым, или Ярославль, или Хабаровск… Передний край даже, авангард.

Круги рая

Но в один прекрасный день, когда мы трудились в Донецке, от руководства «Юго-Востока» Тане поступило жесткое указание, со ссылкой на ФСБ, срочно покинуть территорию Донбасса, поскольку ее жизни угрожает опасность. Это случилось в мае 2016 года. И с тех пор так никто и не пояснил толком, от кого исходила угроза, а главное — по какой причине.

Проверять, насколько действительно опасна ситуация, понятно, не стали. В условиях боевых действий это глупо, как минимум. После всего этого я дома бывал неоднократно. Собственно, я там живу, только иногда по делам наведываясь в Россию. Таня уже год не заходила в нашу квартиру.

Тут-то и возникла тема легализации. Когда регулярно пересекаешь границу, пусть даже и такую неясно для чего существующую, как российско-донецкая, получаешь соответствующую эмиграционную карточку и три месяца можешь спокойно бродить по просторам страны. Но Таня такой возможности была лишена, а ездить куда-то в другие дали — чего-то с финансами слабовато. Один раз погостили у братьев-сербов, и все.

Тут радость нагрянула в наш дом. Временная, как предвестник неприятностей, но тогда этого было не понять. В Тульской области нам и еще двум людям из фонда «Юго-Восток» выделили квоту на РВП (разрешение на временное проживание). Господи, счастья-то было! Маленький шажок к российскому гражданству! А для русского человека желать паспорт с двуглавым орлом — это же так нормально, а получить его — так лестно.

Стали проходить круги рая… Всякий, кто получал РВП, знает, что прежде, чем доберешься до результата, надо изрядно потратить здоровья, времени и денег. Но цель того стоила.

«Какие ваши доказательства?»

И вот уже был назначен день, когда мы должны были получить разрешение на временное проживание в России. Вместо этого нам не просто отказали, но с формулировкой, способной и убить даже. Извольте видеть.

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание… …1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации.

Мы выступаем за насильственное изменение строя? Несем опасность? Когда я вижу фотографию моей жены на ее страничке в Facebook в платочке с пасхальными куличами на фоне храма, невольно смекаю, что, конечно, такой человек может нести жуткую угрозу… Это же вам не парень с российским паспортом, устроивший теракт в питерском метро…

Да! Никакие пояснения миграционная служба по этому поводу не дает, кивая на ФСБ, которая их тоже, по сути, не дает. Типа это страшная тайна. Это я уже могу говорить обоснованно, поскольку судебное разбирательство идет с конца прошлого года. Ни единого конкретного случая, скажем, примера, когда же это мы выступали за насильственное изменение основ или грозили РФ или ее гражданам. Согласитесь, когда такое обвинение озвучено, очень хотелось бы знать, «какие ваши доказательства», как некогда на корявом русском орал персонаж фильма «Красная жара».

Любопытный пример альтернативной биографии

Теперь попытаюсь коротко пояснить, где расположен формальный крючок, которым манипулирует противоположная сторона. Итак, вы помните, что Татьяна Мармазова с конца мая прошлого года не была в ДНР? Это важно. Когда она решила продлить свою миграционную карту, ей вдруг сказали, что этот документ устарел, поскольку она дважды (!) пересекала российско-донецкую границу. Это уже серьезно, сфабриковать такие моменты альтернативной биографии может далеко не каждое ведомство. Самое интересное, зачем?

Если бы этот случай вдруг решили на полном серьезе расследовать, виновный в подлоге попал бы под уголовную статью. Но был выбран другой путь.

Тане стали шить нарушение миграционного законодательства, отказали в РВП с жуткой мотивировкой, приведенной выше, сообщили, что ей следует покинуть Россию, а это значит — пять лет въехать будет нельзя. Кстати, гляньте на карту. А куда мы можем выехать? Только в ДНР, верно. Но там же есть некая опасность для моей супруги, которую никто не опроверг, имеются недоброжелатели, способные, судя по всему, на многое. Кто именно, мы подозреваем, но пока еще не время сообщать фамилии.

Забавный штрих. Тане хотя бы удосужились соорудить формальную зацепку. Ко мне же никаких претензий. Но формулировка при отказе в РВП аналогичная. Это что, вариант «муж врага народа»? Очень странный подход. Хотя, конечно, мне въезд в Россию пока, во всяком случае, не запрещен. Катаюсь в свое удовольствие между Донецком и Москвой.

После того, как улегся первый шок, мы отправились в суд. Во-первых, это цивилизованно. Во-вторых, по нам, нашим репутациям и биографиям русских патриотов был нанесен существенный удар. Мы с этим не можем быть согласны. Но, в-третьих, понятно, что рассчитывать на выигранные иски не приходится. Ощущение такое, что приговор формулируется раньше, чем выписана повестка.

Нет, это не заговор. Да, это политический заказ. Бессмысленный, но и, знаете ли, вполне беспощадный. Плетущие против нас интригу темные силы могущественны и настойчивы. Особенно же они страшны, поскольку мы не знаем достоверно, кто это, и почему затеял такую дикую каверзу.

Хроника тульского кнута без пряника

Моя супруга — она ведь человек науки, системный, в отличие от меня, — набросала хронологию наших приключений. В самых общих чертах. Но даже эта табличка закрыла рты тем, кто мямлил в стиле «всевыврете».

30 мая 2016 — Татьяна, находясь в ДНР, получила от своего руководителя (президента фонда «Юго-Восток» Виталия Захарченко ) команду срочно покинуть территорию республики, так как может «быть арестована».

) команду срочно покинуть территорию республики, так как может «быть арестована». 7 июня 2016 — она встретилась с представителем ФСБ. В ходе встречи прозвучало, что есть некие претензии МГБ ДНР, и не стоит посещать территорию республики до ноября-декабря 2016 года.

22 июня 2016 — новая встреча с представителем ФСБ и опять убедительная просьба не ездить в ДНР и ЛНР. Кроме того Татьяну попросили предоставить в письменном виде информацию о некоторых фактах биографии, которые стали причиной включения ее в списки сайта СБУ «Миротворец» («расстрельный» список Павловского) — списки на украинских блокпостах, как представителя ДНР.

7 августа 2016 — мы с Таней вернулись в Москву из Белграда, пересекли границу через КПП «Шереметьево» (миграционная карточка до настоящего времени на руках). До сего момента это последнее ее пересечение границы.

29 сентября 2016 — подали документы на получение РВП в Пролетарском районе УФМС Тулы.

10 ноября 2016 — при продлении регистрации проживания в УФМС Пролетарского района Тулы Татьяна от сотрудников управления узнала, что ничего продлено не будет, так как в базе данных есть отметка о пересечении ею границы РФ 16 октября 2016. Абсолютная выдумка. Определить, что границу она не пересекала, можно элементарно. Было бы желание. Ложный выезд дал возможность ФМС отказать в продлении регистрации. Предложили дождаться решения по РВП, которое, со слов сотрудников ФМС, однозначно будет положительным.

12 декабря 2016 мы оба получили в УФМС Тулы официальный отказ в РВП. В устной форме сотрудники УФМС по Тульской области предложили Татьяне покинуть территорию РФ.

22 декабря 2016 — вдвоем подали иски к УМВД по Тульской области.

16 января 2017 — в ходе судебного заседания УФМС Тульской области предоставила два письма УФСБ Тульской области об отказе Татьяне (№ 125/9800 от 23.11.2016 г.) и мне (№125/9799 от 23.11.2016 г.) в получении РВП «на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (угроза Конституционному строю РФ) и информации из базы данных о въездах на территорию РФ, в которых содержатся неправдивые факты пересечения Татьяной границы России 14.09.2016 и 16.10.2016.

25 января 2017 — вместе подали иски к УФСБ по Тульской области.

16 февраля 2017 — Центральный районный суд Тулы принял решение: отказать мне в удовлетворении иска к УМВД по Тульской области.

20 февраля 2017 — Центральный районный суд Тулы отказал Татьяне Мармазовой в удовлетворении иска к УФСБ по Тульской области.

22 февраля 2017 — Центральный районный суд Тулы отказал Руслану Мармазову в удовлетворении иска к УМВД по Тульской области.

14 марта 2017 — Центральный районный суд Тулы принял решение отказать Руслану Мармазову в удовлетворении иска к УФСБ по Тульской области.

25 апреля 2017 — Тульский областной суд оставил решение суда первой инстанции по иску к УМВД Тульской области без изменения и апелляционную жалобу без удовлетворения.

29 мая 2017 — мы получили апелляционное определение Тульского областного суда с целью кассационного обжалования.

29 мая 2017 — Центральный районный суд Тулы принял решение о восстановлении (продлении) срока подачи апелляционной жалобы от имени Татьяны Мармазовой по иску к УФСБ по Тульской области.

29 мая 2017 — Зареченский районный суд Тулы принял решение о признании Тани виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (двух тысяч) рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ.

Самый скорый суд в мире

29 мая сего года — это, конечно, апофеоз всего представления, гвоздь программы. До сего момента, понятно. Мы ведь приехали в суд за копиями решений и на очередные слушания. Жена в этом здании бывала уже неоднократно, разумеется, демонстрировала на входе документы, и никогда не возникало никаких вопросов. Ведь наша тяжба как раз и касается всей этой истории с легализацией пребывания на территории России. Более того, всякий юрист скажет вам, что пока идет суд, никто никого никуда выдворить не может. Это теоретически, естественно.

На этот раз случился, как могло показаться, внезапный, а на самом деле тщательно подготовленный эпизод. В суде Татьяну задержали, спровадили в отделение полиции, там несколько часов нервотрепки, протоколов и оперативно — снова в суд. А там приговор. Высылка, но, как бы, самостоятельная. Куда душе угодно. А куда угодно, кстати? Какие есть советы?

Резонанс в СМИ получился грандиозный. Кто-то написал, что новость распространилась со скоростью вирусной рассылки. Верно, даже быстрее. Признателен коллегам, поддержали. Столько звонков от друзей и неизвестных сочувствующих. Предложения помощи. Хотя в такой ситуации помочь сложно, но подключились депутаты, политики. Спросите, почему мы до всего этого молчали? Так не хотели врагов радовать, бесов тешить. Огласке придали дело, когда ситуация стала безвыходной. Плохо это, но видит бог, не мы такой ход событий придумали.

Понятно, подготовили апелляцию от Тани. Отправили в установленные сроки.

И что вы думаете? Суд продемонстрировал скорость грандиозную. Заседание назначено на 7 июня. Завтра, стало быть. В 14.00 в Центральном суде Тулы. Как полагаете, какой будет приговор? Я бы даже засмеялся, если бы не было так горько.