Хомс: армия Сирии теснит ИГ массированными танковыми атаками

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Хомс, 6 июня. Правительственные войска Сирии стремятся деблокировать осажденный Дейр эз-Зор и испытывают на «Исламском государстве» тактику танкового прорыва.

Военные источники сообщают, что командиры танковых бригад отправляют на прорыв группы, состоящие не менее чем из десятка тяжелых боевых машин. Поддержку им оказывают порядка 20 пикапов с установленными на них 23-миллиметровыми артустановками.

Отмечается, что масштабный огневой натиск буквально сметает оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Бывают случаи потери 1-2 боевых единиц, однако эта тактика позволяет стремительно продвигаться в направлении Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.