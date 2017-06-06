Новости ДНР и ЛНР: обстрелы ВСУ обсудят в Минске, промышленники Донбасса едут в Россию, ученые — в Донецк

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Новороссия, 6 июня. Обстрелы Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ обсудят в подгруппе по безопасности в Минске. Донбасс презентует свои промышленные разработки в России. Власти ДНР проводят конференцию, посвященную проблемам современного госуправления. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские обстрелы обсудят в Минске

За последние дни украинские обстрелы Донецка и Ясиноватой унесли несколько жизней. Завтра представители ДНР в трехсторонней контактной группе в Минске планируют вынести этот вопрос на обсуждение подгруппы по безопасности. Об этом сегодня заявил глава донецкой делегации на мирных переговорах, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Восемь мирных, ни в чем не повинных граждан были ранены. Женщина погибла на глазах у сына, который с тяжелейшими ранениями доставлен в больницу. Мальчик остался круглым сиротой. Таковы последствия вопиющих действий украинских военных только за последние двое суток. Эти жертвы и эти нарушения режима прекращения огня будут первым вопросом в повестке дня завтрашней встречи подгруппы по безопасности в Минске», — сообщает спикер донецкого парламента.

Чтобы предотвратить повторение подобных трагических инцидентов, продолжает Пушилин, представители ДНР и дальше будут настаивать в Минске на полном отводе запрещенного артиллерийского вооружения и бронетехники от линии соприкосновения. Также донецкая делегация будет требовать скорейшего разведения сил в районе Станицы Луганской, как то было оговорено в ранее заключенных соглашениях.

«Только так мы сможем обезопасить наших граждан от новых обстрелов «доблестной» украинской армии», — резюмирует Пушилин.

Промышленники Донецка отправляются в РФ

Делегация из ДНР отправилась в Кемеровскую область, чтобы презентовать продукцию ведущих донецких предприятий на крупнейшей в России выставке горных разработок.

«В Новокузнецке Кемеровской области 6 июня 2017 года открылась XXIV Международная специализированная выставка «Уголь России и мaйнинг — 2017». Делегация из ДНР завтра на презентации представит потенциал ведущих промышленных предприятий государства», — сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли ДНР.

Интеграция Донбасса в экономические и индустриальные структуры Российской Федерации крайне важна для властей республики, поэтому в числе прочих ДНР на выставке представляет и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский. Его сопровождают представители наиболее крупных донецких госпредприятий: Донецкого электротехнического завода, Донецкого энергозавода, Донецкгормаша, «Стирола», Докучаевского флюсо-доломитного комбината и Торезского электротехнического завода.

В этом году на «Уголь России и майнинг» съехались представители 24 стран. На выставке представлены все отрасли горнорудной промышленности. На площади в 40 тысяч квадратных метров свое оборудование и технику получили возможность представить компании из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Чехии и других стран.

Проблемы эффективного госуправления

В самом Донецке также проходит международное мероприятие, правда, уже научно-практического плана. Ученые и специалисты из разных стран собрались в столице ДНР на конференцию, посвященную проблемам повышения эффективности госуправления.

Полное название конференции — «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий». Ее торжественное открытие состоялось сегодня в конференц-зале министерства образования и науки ДНР. Открыла мероприятие вице-спикер Народного совета ДНР Ольга Макеева.

«Наша задача — взять лучшие идеи и разработки, которые будут представлены здесь, и эффективно применить их для развития нашей республики», — отметила она.

На конференции собралось более 200 человек. Планируется, что по ходу ее работы они сделают более 500 научных сообщений.

Кроме представителей ДНР и ЛНР, в работе мероприятия приняли участия 52 гостя из ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в залах донецкого Минобрнауки можно встретить граждан Кипра, ФРГ, Казахстана и Грузии. Представлены на конференции и жители контролируемых Киевом территорий Донбасса.