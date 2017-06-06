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Политика
Россия будет реагировать на рост военного потенциала НАТО у своих границ — Лавров

Россия будет реагировать на рост военного потенциала НАТО у своих границ — Лавров

16:52  6 Июня 2017
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Россия будет реагировать на рост военного потенциала НАТО у своих границ — Лавров

Калининград, 6 июня. Москва всегда будет внимательно следить за действиями НАТО, которые могут затрагивать российские интересы и своевременно на них реагировать. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, речь идет о размещении военных баз НАТО возле российских границ и о развитии глобальной системы противоракетной обороны США в Европе.

«Мы продолжим пристально отслеживать и своевременно реагировать на затрагивающие наши интересы шаги», — отметил Лавров.

В то же время министр подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу с НАТО об оценках угроз и военных доктринах.

#лавров
Геннадий Плющев
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