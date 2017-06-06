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Спорт
Готовность сборной России к Кубку конфедераций определят чилийцы — Кульков

Готовность сборной России к Кубку конфедераций определят чилийцы — Кульков

17:09  6 Июня 2017
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Готовность сборной России к Кубку конфедераций определят чилийцы — Кульков

Москва, 6 июня. Игрок сборных СССР и России по футболу Василий Кульков призвал не переоценивать победу российской команды в матче против Венгрии.

«В команде Венгрии есть интересный игроки, крупная победа нашей команды на чужом поле, безусловно, приятна, но все же не стал бы переоценивать успех, обойдемся без дифирамбов», — считает Кульков.

По его мнению, отыгранный на «ноль» матч должен добавить уверенности игрокам в следующем матче, который состоится 9 июня в Москве, где российская сборная встретится с командой из Чили. Именно он покажет готовность подопечных Станислава Черчесова к Кубку конфедераций, считает Кульков, поскольку у чилийцев сравнительно больше индивидуально сильных футболистов.

«Именно игра с чилийцами даст основную пищу для размышлений относительно готовности сборной России к домашнему турниру», — цитирует футболиста интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, 5 июня сборная России со счетом 3:0 выиграла у сборной Венгрии в товарищеском матче в Будапеште.

#россия #венгрия #черчесов #чили #кульков
Катерина Михайлиди
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